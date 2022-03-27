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«Трактор» сыграет в финале Восточной конференции КХЛ впервые с 2018 года

«Трактор» сыграет в финале Восточной конференции КХЛ впервые с 2018 года
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Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в серии в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 4-2.

Подопечные Анвара Гатиятулина впервые с 2018 года вышли в финал Восточной конференции. Тогда челябинский клуб проиграл казанскому «Ак Барсу» в серии со счётом 0-4. Единственный раз «Трактор» выходил в финал Кубка Гагарина в 2013 году, где уступил московскому «Динамо» (2-4).

В текущем розыгрыше плей-офф челябинцы сыграют в финале Востока с победителем пары между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом» (3-2).

Напомним, «Трактор» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на второй строчке на Востоке, набрав 71 балл после 49 матчей.

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