Лямся ответил на вопрос о будущем на посту главного тренера «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после проигранной серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Трактором» (2-4) ответил на вопрос о своём будущем.



«Тяжело что-то планировать, когда шесть игроков основы уезжают домой. Хотел бы остаться в Уфе? Мы знаем, что многое происходит в мире вокруг хоккея. Никогда не говори никогда.



Это мой пятый год в Уфе, здесь всегда было здорово работать. У нас лучшие болельщики в лиге, хочу сказать им спасибо. В этом сезоне все сплотились вокруг команды», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.



Напомним, 42-летний финн входит в тренерский штаб клуба с 2017 года. Главным тренером «Салавата» Лямся был назначен в 2020 году.



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