Лямся: возможно, поэтому иностранцы получают большую зарплату — они могут перевернуть игру

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги серии с «Трактором» (2-4), а также оценил игру хоккеистов клуба.



«Всегда стараюсь помочь ребятам реализовать их потенциал. Что бы изменил в этой серии? Нужно выспаться, чтобы обдумать и потом ответить. Оборона «Трактора»? Соперник хотел победить, они «съедали» наши броски, принимали их на себя. Победу нужно заслужить. Ошибка Шарыченкова? В хоккее бывают ошибки, здесь всегда побеждает и проигрывает команда. К тому же у нас отсутствовало большое количество игроков – Панин, Антипин, Амиров и легионеры. Оставшиеся игроки примерили новые роли, это не так-то просто. Горжусь всеми ребятами. Возможно, поэтому иностранцы получают бОльшую зарплату – они могут перевернуть игру.



Чувствовал, что весь город поддерживал нашу команду. Что мне сказал Гатиятулин? Поздравил с хорошей работой, оценил, что я всё ещё работаю здесь. Я похвалил Вилла за его работу, сказал, что он повлиял на итоговый результат.



Надо всегда проводить серьёзный анализ после игр, чего вы хотите в будущем и какие игроки вам нужны. Молодые парни здорово себя проявили.



На тренера всегда оказывается давление. Мы закончили регулярку на третьем месте, но в плей-офф у нас была как будто новая команда, игроки поменяли роли. Команда провела хороший сезон», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.