Тертышный — об удалениях в третьем периоде: не нам комментировать судейские действия

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4-2) в серии второго раунда плей-офф КХЛ.
«Спасибо «Салавату» за серию. Классные матчи — и по содержанию, и по накалу. Сегодня мы вышли биться, потому что хотели закончить серию и идти дальше.
Не нам комментировать судейские действия. Первое удаление в третьем периоде — да, но два следующих — случайности, мне кажется. Конечно, когда даёшь шесть минут большинства такой команде — это всплеск эмоций для них. Наши ребята затрачивают силы на меньшинство. Потом мы ушли в оборону, чтобы просто довести матч до победы.
Огромная благодарность Роману Виллу за то, что остался, показал себя настоящим человеком, что ему неважно, что происходит в мире, а он просто любит эту игру и делает всё, чтобы мы шли дальше», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 27 марта 2022
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