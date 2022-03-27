Тертышный — об удалениях в третьем периоде: не нам комментировать судейские действия

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4-2) в серии второго раунда плей-офф КХЛ.



«Спасибо «Салавату» за серию. Классные матчи — и по содержанию, и по накалу. Сегодня мы вышли биться, потому что хотели закончить серию и идти дальше.



Не нам комментировать судейские действия. Первое удаление в третьем периоде — да, но два следующих — случайности, мне кажется. Конечно, когда даёшь шесть минут большинства такой команде — это всплеск эмоций для них. Наши ребята затрачивают силы на меньшинство. Потом мы ушли в оборону, чтобы просто довести матч до победы.



Огромная благодарность Роману Виллу за то, что остался, показал себя настоящим человеком, что ему неважно, что происходит в мире, а он просто любит эту игру и делает всё, чтобы мы шли дальше», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.