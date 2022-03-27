Панин: всю серию с «Трактором» кайфовал от молодых пацанов. У них хорошее будущее

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором» (1:2, 2-4), а также вылете из Кубка Гагарина — 2022.



«Тяжело отвечать на аналитические вопросы. Не может быть, чтобы что-то одно помешало. Сейчас конкретизировать не совсем правильно. После завершения каждого сезона пустота. Понятно, что жизнь продолжается, но блин… Это такая крутая часть жизни. Осадок всегда остаётся.



Всю серию кайфовал от молодых пацанов. Мне они очень нравятся как люди и как спортсмены. У них хорошее будущее. Нормально, что не хватило опыта, они как раз его получают», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.