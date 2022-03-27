Панин: не писал Седлаку, смысл разбирать эпизод. Подвёл команду? Честно скажу, да

Капитан и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин, дисквалифицированный на три матча из-за грубого удара в голову форварда «Трактора» Лукаша Седлака, сообщил, связывался ли с игроком челябинского клуба.



«Писал ли Седлаку? Нет. Смысл сейчас разбирать тот эпизод? Он прошёл, сезон окончен. Могу только здоровья пожелать. Никто не старается никого отправить на больничную койку. Это плей-офф, мужицкая игра. Ужесточение правил приводит к тому, что появляется много симуляций. Люди хватаются за лицо, специально падают.



Да, я сам был удалён за симуляцию, неприятно от этого. Не умею красиво падать. Хоккей уходит на другой план. Вот ты получил (мат), но потом встал и дальше едешь. Сегодня по-другому – игроки лежат и пытаются заработать преференции своей команде. Это коррелирует с футболом. Тебя зацепили, и ты по всему полю кувыркаешься. Это неправильно. Хоккей всегда отличался тем, что тут мерились не только яйцами, но и характерами.



Считаю ли, что подвёл команду? Честно скажу, да. Когда тебя удаляют, ничего хорошего в этом нет», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.



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