Коледов: «Салавату» не хватило везения, надо было где-то закопать шайбу

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов поделился мнением о серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Трактором» (2-4).



«Не могу назвать ни одного матча, который стал ключевым. Все матчи, кроме 1:7, были равными. Не наиграли мы на такой счёт. Что-то получилось, что-то нет. «Трактор» получил инициативу в Челябинске. Мы могли и должны были сравнять счёт, не хватило нюансов. Сегодня у нас было очень много моментов в третьем периоде. Не думаю, что не хватило какого-то мастерства. Не хватило везения. Надо было где-то закопать шайбу.



В оправдание Гриши (Панина) скажу, что мы рассматривали эпизод с Седлаком. То, что не дошла шайба, этому помешал свой игрок. Доли секунды не хватило, чтобы шайба дошла до Лукаша, и тогда всё было бы чисто. Там невозможно остановиться. Вспомните Бодрова, который на развороте ударил Кузьмина. Много стычек было и с «Сибирью», и с «Трактором». Никто никого не хотел травмировать, это заводит команду», — передаёт слова Коледова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.