Панин — об иностранцах: вопрос в том, почему остался Лямся. Он же показал яички свои

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал об отношениях с покинувшими клуб иностранцами.
«Обиделись ли на уехавших игроков? Почему мы должны обижаться? У судей есть такое понятие «человеческий фактор». Отталкиваясь от него, каждый сам принимает решение для своей жизни. Оценивая риски, ребята приняли такое решение. Вопрос в том, почему остался Лама (Лямся). Он же показал яички свои. Это многое говорит о человеке. Мы не осуждаем выбор, потому что все взрослые люди. Но есть те, кто своими поступками вызывает уважение не только у нас, но и у всех, кто знает про ситуацию.
Постоянно переписываюсь с ними. Фил (Ларсен) писал: «Блин, очень скучаю по Уфе, хочу вернуться. Было бы классно играть». Знаю по себе, что стоять в стороне – не очень. Куча эмоций внутри, хочется помочь команде. А они вообще сели и не занимаются хоккеем. Часть своей жизни они занимались, и всё было хорошо. А потом в мгновение они лишились всего. Им там хуже», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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