Экс-тренер «Салавата»: пусть НХЛ, а не мы, стучится к нам и просит игроков

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов прокомментировал итоги серии уфимского клуба с «Трактором» (2-4) в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2022.
«Надо отдать должное «Салавату Юлаеву». У них уехали все легионеры, но благодаря своему резерву они смогли дать бой «Трактору». Моё мнение, что региональные команды – это команды, которые должны базироваться на своих игроках. Нынешняя ситуация в российском хоккее подсказывает, что свой хоккей надо развивать. Пусть НХЛ, а не мы, стучится к нам и просит игроков.
Зная главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина, команда точно даст бой всем тем, кого встретит на своём пути к Кубку Гагарина. Для победы в Кубке им нужен фарт, нужно мастерство в целом, а не по отдельности.
Думаю, Уфа будет идти по тому пути, который у них был в советские времена. Будут воспитывать своих игроков, приглашая их в основную команду. Затрат будет меньше, но результат будет больше», – цитирует Ишматова Metaratings.ru.
- 27 марта 2022
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