КХЛ оштрафовала форварда «Авангарда» Прохоркина за атаку в голову Кошелева

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила о наказании, которое понёс нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин по итогам матча второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с «Металлургом» (2:5).



«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Николая Прохоркина наказание по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», — сообщается в заявлении.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Металлурга». Следующий матч состоится завтра, 28 марта, в Балашихе. Начало — в 19:30 мск.