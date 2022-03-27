Форвард «Трактора»: нам без разницы, какой будет соперник в финале конференции

Нападающий челябинского «Трактора» Егор Фатеев подвёл итоги серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4-2).



«Спасибо Уфе за серию. Она была сложная, интересная. Сегодня вышли сильно заряженными, выполняли тренерскую установку, у нас всё получилось.



С кем интереснее играть в финале конференции? Нам без разницы, какой будет соперник. Главное сфокусироваться на своей игре, хорошо подготовиться. Будет два дня выходных побыть с семьями, и всё», — цитирует Фатеева официальный сайт «Трактора».



Напомним, в финале Восточной конференции подопечные Анвара Гатиятулина сыграют с победителем пары между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом» (3-2).