Фрэнк Ватрано оформил самый быстрый дубль в истории «Рейнджерс» после Ягра в 2005 году
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Баффало Сэйбрз». После первого периода хозяева впереди — 2:1.
Главным героем стартового отрезка стал нападающий хозяев Фрэнк Ватрано, с интервалом в 18 секунд дважды подряд переигравший голкипера «Баффало» Крэйга Андерсона. Американский форвард оформил самый быстрый дубль в истории «Рейнджерс» за последние 17 лет. В ноябре 2005 года легендарный чех Яромир Ягр отличился дважды в течение 15 секунд.
Для Ватрано второй гол в матче стал четвёртым после обмена в «Рейнджерс». Нападающий пополнил состав команды незадолго до дедлайна в результате обмена из «Флориды». Матч с «Баффало» стал для хоккеиста шестым после обмена.
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