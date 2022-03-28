Малкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории «Питтсбурга»

35-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, отметившийся дублем к концу второго периода встречи с «Детройт Ред Уингз» (идёт 3-й период, счёт – 8:2), переместился на третью позицию в списке лучших снайперов в истории клуба.

Теперь на счету Евгения 439 заброшенных шайб, как и у Яромира Ягра, с которым он и делит третью строчку. Впереди лишь Сидни Кросби (509) и Марио Лемье (690).

Таким образом, теперь на счету Малкина 31 (15+16) очко в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-2» и 18 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1135 (439+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+67». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.