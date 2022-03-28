Капризов набрал 81-е очко в сезоне, открыв счёт в матче с «Колорадо Эвеланш»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Колорадо Эвеланш». Завершился 2-й период, хозяева ведут – 1:0.
Счёт в матче был открыт лишь к концу второй двадцатиминутки – отличиться в большинстве удалось 24-летнему российскому форварду «дикарей» Кириллу Капризову, которому ассистировали Райан Хартман и Матс Цуккарелло.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
Этот гол стал для Капризова 36-м в текущем сезоне, также на его счету 45 результативных передач, что в сумме даёт 81 очко в 63 матчах нынешнего регулярного чемпионата при показателе полезности «+18».
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