Малкин сравнялся с рекордсменом по количеству голевых передач в НХЛ среди россиян

Автор хет-трика в ворота «Детройт Ред Уингз» российский форвард «Питтсбург Пингвинз» (2:11) Евгений Малкин благодаря результативной передаче в этой игре сравнялся с рекордсменом по этому показателю в НХЛ среди россиян.

Всего на счету Малкина 696 результативных передач, как и легендарного Сергея Фёдорова. При этом, Фёдоров провёл в НХЛ 1248 матчей, у Малкина – 970 игр.

Гол Брайана Раста, в котором поучаствовал Евгений Малкин.

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Таким образом, теперь на счету Малкина 32 (16+16) очка в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-1» и 18 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+68». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.