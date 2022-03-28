Малкин вышел на чистое 5-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ

35-летний российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин благодаря хет-трику в ворота «Детройт Ред Уингз» (11:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ переместился на чистое пятое место в списке лучших российских снайперов в истории турнира.

Александр Овечкин – 772 гола. Сергей Фёдоров – 483. Александр Могильный – 473. Илья Ковальчук – 443. Евгений Малкин – 440. Павел Буре – 437.

Таким образом, теперь на счету Малкина 32 (16+16) очка в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-1» и 18 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+68». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.

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