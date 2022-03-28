Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин вышел на чистое 5-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ

Малкин вышел на чистое 5-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ
Комментарии

35-летний российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин благодаря хет-трику в ворота «Детройт Ред Уингз» (11:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ переместился на чистое пятое место в списке лучших российских снайперов в истории турнира.

  1. Александр Овечкин – 772 гола.
  2. Сергей Фёдоров – 483.
  3. Александр Могильный – 473.
  4. Илья Ковальчук – 443.
  5. Евгений Малкин – 440.
  6. Павел Буре – 437.

Таким образом, теперь на счету Малкина 32 (16+16) очка в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-1» и 18 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+68». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Видео всех трёх заброшенных шайб Евгения Малкина в ворота «Детройта»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022