Гол Михеева и дубль Тавареса помогли «Торонто» обыграть «Флориду»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в канадском городе Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе «Торонто» Джон Таварес оформил дубль, по одной шайбе забросили Морган Райлли, Остон Мэттьюс и Илья Михеев. Митчелл Марнер отдал три голевые передачи. У «Флориды» голами отметились Брэндон Монтур и Райан Ломберг.
В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто», набрав 87 очков, поднялся на шестое место, «Флорида» с 94 баллами остаётся на первой строчке. В следующем матче «Торонто» встретится с «Бостон Брюинз». А «Флорида» сыграет с «Монреаль Канадиенс».
НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Райлли (Броди, Мэттьюс) – 00:49 (5x5) 1:1 Монтур (Беннетт, Юбердо) – 10:11 (5x5) 1:2 Ломберг (Луостаринен) – 21:27 (5x5) 2:2 Таварес (Марнер, Райлли) – 25:10 (5x4) 3:2 Таварес (Марнер, Райлли) – 31:12 (5x4) 4:2 Михеев (Марнер, Холл) – 49:12 (5x5) 5:2 Мэттьюс – 59:59 (en)
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