Гол Михеева и дубль Тавареса помогли «Торонто» обыграть «Флориду»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в канадском городе Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Торонто» Джон Таварес оформил дубль, по одной шайбе забросили Морган Райлли, Остон Мэттьюс и Илья Михеев. Митчелл Марнер отдал три голевые передачи. У «Флориды» голами отметились Брэндон Монтур и Райан Ломберг.



В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто», набрав 87 очков, поднялся на шестое место, «Флорида» с 94 баллами остаётся на первой строчке. В следующем матче «Торонто» встретится с «Бостон Брюинз». А «Флорида» сыграет с «Монреаль Канадиенс».