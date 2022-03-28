«Детройт» пропустил 11 шайб за матч впервые с февраля 1988 года

«Детройт Ред Уингз», потерпевший разгромное поражение со счётом 2:11 в матче регулярного чемпионата НХЛ в выездной игре с «Питтсбург Пингвинз», обновил несколько антирекордов.

Как отмечает Stats Centre в «Твиттере», последний матч «Детройта» с 11 или более пропущенными голами датируется 23 февраля 1988 года, когда клуб уступил «Филадельфии Флайерз» со счётом 6:11.

«Детройт» также стал первым клубом, пропустившим не менее 11 шайб за матч в НХЛ с 11 января 2003 года, когда «Флорида Пантерз» проиграла «Вашингтон Кэпиталз» (2:12), чуть ранее «Вашингтон» уступил «Оттаве Сенаторз» (5:11) в ноябре 2001 года.

Напомним, «Детройт Ред Уингз», набрав 60 очков в 66 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» (90) – на третьем месте.