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Малкин обошёл Ягра в списке лучших снайперов «Питтсбурга»

Малкин обошёл Ягра в списке лучших снайперов «Питтсбурга»
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35-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, отметившийся хет-триком в матче с «Детройт Ред Уингз» обошёл чешского форварда Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории клуба.

Теперь на счету Евгения 440 заброшенных шайб, у Яромира Ягра на одну меньше (439), который опустился на четвёртую строчку. Впереди Малкина лишь Сидни Кросби (509) и Марио Лемье (690).

Таким образом, теперь на счету Малкина 32 (16+16) очков в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+67». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.

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