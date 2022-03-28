«Что за лев этот тигр». Яркая реакция жены Малкина на хет-трик россиянина

Российская журналистка Анна Кастерова, которая по совместительству является женой форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ярко отреагировала на хет-трик своей второй половинки.



«Есть! Что за лев этот тигр! Первый, второй, третий. Огонь!», – поделилась эмоциями Кастерова в своём телеграм-канале.



Малкин, отметившийся хет-триком в матче с «Детройт Ред Уингз» обошёл чешского форварда Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории клуба.



Теперь на счету Евгения 440 заброшенных шайб, у Яромира Ягра на одну меньше (439), который опустился на четвёртую строчку. Впереди Малкина лишь Сидни Кросби (509) и Марио Лемье (690).



Таким образом, теперь на счету Малкина 32 (16+16) очков в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+67». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.

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