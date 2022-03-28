Евгений Малкин стал десятым лучшим европейским бомбардиром в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, отметившийся хет-триком и одной голевой передачей в матче с «Детройт Ред Уингз» обошёл форварда из Словакии Мариана Хоссв в списке лучших европейских бомбардиров Национальной хоккейной лиги, заняв десятую строчку в рейтинге.
Теперь на счету Евгения 1136 (440+696) очков. Перед ним расположился швед Никлас Лидстрём, у которого на 6 очков больше. Тройку лучших открывает Александр Овечкин (1398 очков), второй – Теему Селянне (1457), а первым идёт Яромир Ягр (1921).
Таким образом, теперь на счету Малкина 32 (16+16) очков в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+67». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 28 марта 2022
-
07:41
-
07:21
-
06:43
-
06:20
-
06:13
-
06:11
-
05:56
-
05:34
-
04:43
-
04:26
-
04:08
-
03:57
-
03:40
-
03:15
-
03:13
-
03:05
-
02:54
-
02:44
-
02:40
-
02:26
-
02:11
-
01:55
-
01:25
-
00:47
-
00:03
- 27 марта 2022
-
23:30
-
23:26
-
22:40
-
21:54
-
21:20
-
20:45
-
20:08
-
19:15
-
19:00
-
18:50