Евгений Малкин стал десятым лучшим европейским бомбардиром в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, отметившийся хет-триком и одной голевой передачей в матче с «Детройт Ред Уингз» обошёл форварда из Словакии Мариана Хоссв в списке лучших европейских бомбардиров Национальной хоккейной лиги, заняв десятую строчку в рейтинге.



Теперь на счету Евгения 1136 (440+696) очков. Перед ним расположился швед Никлас Лидстрём, у которого на 6 очков больше. Тройку лучших открывает Александр Овечкин (1398 очков), второй – Теему Селянне (1457), а первым идёт Яромир Ягр (1921).



Таким образом, теперь на счету Малкина 32 (16+16) очков в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+67». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.

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