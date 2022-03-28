Евгений Малкин – первая звезда матча «Питтсбург» – «Детройт»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, отметившийся хет-триком и одной голевой передачей в матче с «Детройт Ред Уингз» (11:2) стал первой звездой матча.



Вторым же стал Теодор Блюгерс, на счету которого гол и две голевые передачи. Третье место занял Рикард Ракелль с одним голом и двумя ассистами.



Таким образом, теперь на счету Малкина 32 (16+16) очков в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+67». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.

Также Малкин благодаря результативной передаче в этой игре сравнялся с рекордсменом по этому показателю в НХЛ среди россиян.



Всего на счету Малкина 696 результативных передач, как и легендарного Сергея Фёдорова. При этом, Фёдоров провёл в НХЛ 1248 матчей, у Малкина – 970 игр.