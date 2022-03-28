«У него просто невероятное мастерство». Дэнтон Хайнен – о Малкине

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Дэнтон Хайнен поделился впечатлениями от игры российского нападающего Евгения Малкина в матче НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (11:2).
«За ним так интересно наблюдать. Евгений играет на высоком уровне каждый раз, когда у него есть шайба… Малкин оформил хет-трик, несмотря на то, что немного не в форме. У него просто невероятное мастерство», — приводит слова Хейнена пресс-служба «Питтсбурга».
Россиянин в матче с «Детройтом» оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу. Теперь на счету Малкина 32 (16+16) очка в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+67». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.
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