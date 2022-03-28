Тренер «Питтсбурга»: не представляю, через что проходит Малкин. Его семья живёт в России

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после матча с «Детроит Ред Уингз» высказался о беспокойстве за Евгения Малкина в связи с непростой ситуацией в российском спорте.



«Мы разговаривали с Джино на эту тему. Он знает, что мы его поддерживаем, он часть семьи «Питтсбурга». Мы все за него переживаем. Не представляю, через что он сейчас проходит. Его семья живёт в России. Это очень непростые обстоятельства, и в этом нет никакой его вины. От этого страдает спорт. Я знаю Джино, он любит хоккей, любит свою семью. Так что мы, конечно, беспокоимся за него, и у нас был разговор на эту тему», — цитирует Салливана Pittsburgh Hockey Now.



Напомним, российский нападающий «Пингвинз» Малкин, отметившийся хет-триком и одной голевой передачей в матче с «Ред Уингз» (11:2) стал первой звездой матча.