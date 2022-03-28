Тренер «Питтсбурга»: не представляю, через что проходит Малкин. Его семья живёт в России

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после матча с «Детроит Ред Уингз» высказался о беспокойстве за Евгения Малкина в связи с непростой ситуацией в российском спорте.
«Мы разговаривали с Джино на эту тему. Он знает, что мы его поддерживаем, он часть семьи «Питтсбурга». Мы все за него переживаем. Не представляю, через что он сейчас проходит. Его семья живёт в России. Это очень непростые обстоятельства, и в этом нет никакой его вины. От этого страдает спорт. Я знаю Джино, он любит хоккей, любит свою семью. Так что мы, конечно, беспокоимся за него, и у нас был разговор на эту тему», — цитирует Салливана Pittsburgh Hockey Now.
Напомним, российский нападающий «Пингвинз» Малкин, отметившийся хет-триком и одной голевой передачей в матче с «Ред Уингз» (11:2) стал первой звездой матча.
- 28 марта 2022
-
07:49
-
07:41
-
07:21
-
06:43
-
06:20
-
06:13
-
06:11
-
05:56
-
05:34
-
04:43
-
04:26
-
04:08
-
03:57
-
03:40
-
03:15
-
03:13
-
03:05
-
02:54
-
02:44
-
02:40
-
02:26
-
02:11
-
01:55
-
01:25
-
00:47
-
00:03
- 27 марта 2022
-
23:30
-
23:26
-
22:40
-
21:54
-
21:20
-
20:45
-
20:08
-
19:15
-
19:00