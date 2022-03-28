«Он хоккеист, настоящий хоккеист». Главный тренер «Миннесоты» похвалил Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон похвалил российского нападающего Кирилла Капризова после игры с «Колорадо Эвеланш».
«Он хоккеист, настоящий хоккеист. Он хочет добиваться успеха ради команды. От него никогда не услышишь разговоров о самом себе, никогда. Думаю, это один из лучших комплиментов, когда я говорю, что он настоящий хоккеист и всё делает правильно. Даже когда он забил и Цукарелло получил тычок, он первый включился. Он заботится не только о своих голах, но и о своих товарищах по команде, чтобы они тоже забивали», — приводит слова Эвасона официальный сайт «Миннесоты».
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме, благодаря чему они продлили свою серию до шести игр. За «Миннесоту» в основное время матча отличились Кирилл Капризов и Райан Хартман. В овертайме точный бросок Кевина Фиалы в большинстве принёс «Уайлд» победу в матче.
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