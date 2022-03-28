«Нам повезло, что он у нас есть». Вратарь «Миннесоты» Тальбо — о Капризове

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Кэм Тальбо поделился мнением об игре российского нападающего Кирилла Капризова.
«Он не седьмой гол забивает, когда счёт 6:2, он – человек, который решает матчи. Он хочет быть в ситуациях, когда мы ведём в один гол или проигрываем и должны сравнивать счёт. В таких ситуациях он расцветает. Это особенный игрок, и нам повезло, что он у нас есть», – приводит слова Капризова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» этой ночью завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт лишь к концу второй 20-минутки – отличиться в большинстве удалось 24-летнему российскому форварду «дикарей» Кириллу Капризову, которому ассистировали Райан Хартман и Матс Цуккарелло.
Этот гол стал для Капризова 36-м в текущем сезоне, также на его счету 45 результативных передач, что в сумме даёт 81 очко в 63 матчах нынешнего регулярного чемпионата при показателе полезности «+18».
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