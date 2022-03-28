Капризова грубо толкнули на ворота после заброшенной шайбы в матче с «Колорадо». Видео

Защитник «Колорадо Эвеланш» Дэвон Тэйвз в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» толкнул российского форварда «Уайлд» Кирилла Капризова на ворота сразу после его гола.



Видео эпизода можно посмотреть по ссылке.

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» этой ночью завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.



Счёт в матче был открыт лишь к концу второй 20-минутки – отличиться в большинстве удалось 24-летнему российскому форварду «дикарей» Кириллу Капризову, которому ассистировали Райан Хартман и Матс Цуккарелло.



Этот гол стал для Капризова 36-м в текущем сезоне, также на его счету 45 результативных передач, что в сумме даёт 81 очко в 63 матчах нынешнего регулярного чемпионата при показателе полезности «+18».