Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Кто захочет, чтобы ему крагу давали понюхать?» Капризов — о силовом хоккее против него

«Кто захочет, чтобы ему крагу давали понюхать?» Капризов — о силовом хоккее против него
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал грубую игру соперников против себя.

«Соперники против меня показывают силовую игру? Да что мне бояться, это часть игры. Иногда стоит не обращать внимания на тычки, а стараться показывать свой хоккей, забивать голы. Моментами бывает, заводишься. Какой человек захочет, чтобы ему по лицу тыркали клюшкой, крагу давали понюхать. Каждый может за себя постоять, я тоже не исключение. Бывают моменты, когда чувствуешь, что тебе специально стараются что-то исподтишка сделать. Стараешься за себя постоять.

Понимаю и знаю, что я в паре очков от рекорда «Миннесоты», об этом все говорят. Побью – здорово. Стараюсь не обращать на это внимания, не забивать голову, просто играть в хоккей, выигрывать матчи. Если будут победы, остальное будет приходить», – цитирует Капризова официальный сайт «Миннесоты».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Капризова грубо толкнули на ворота после заброшенной шайбы в матче с «Колорадо». Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022