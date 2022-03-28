«Кто захочет, чтобы ему крагу давали понюхать?» Капризов — о силовом хоккее против него

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал грубую игру соперников против себя.



«Соперники против меня показывают силовую игру? Да что мне бояться, это часть игры. Иногда стоит не обращать внимания на тычки, а стараться показывать свой хоккей, забивать голы. Моментами бывает, заводишься. Какой человек захочет, чтобы ему по лицу тыркали клюшкой, крагу давали понюхать. Каждый может за себя постоять, я тоже не исключение. Бывают моменты, когда чувствуешь, что тебе специально стараются что-то исподтишка сделать. Стараешься за себя постоять.

Понимаю и знаю, что я в паре очков от рекорда «Миннесоты», об этом все говорят. Побью – здорово. Стараюсь не обращать на это внимания, не забивать голову, просто играть в хоккей, выигрывать матчи. Если будут победы, остальное будет приходить», – цитирует Капризова официальный сайт «Миннесоты».



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