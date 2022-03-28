Главный тренер «Айлендерс» рассказал о травме голкипера Сорокина
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал травму российского голкипера команды Ильи Сорокина.
«У Сорокина травма верхней части тела. Он проходит лечение и вернётся в ближайшее время», – цитирует Тротца официальный «твиттер» «Айлендерс».
В текущем сезоне голкипер провёл 43 матча и оформил шесть шат-аутов. Россиянин проводит второй сезон в НХЛ, в прошлом году на его счету 29 игр.
На данный момент «Айлендерс» занимают 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков после 64 игр. В плей-офф выходят по восемь лучших команд из каждой конференции.
В ближайшем матче «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Коламбус Блю Джекетс» 30 марта.
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