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«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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Расписание и время матча плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 28 марта

Расписание и время матча плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 28 марта
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Сегодня, 28 марта, пройдёт 12-й игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции состоится одна встреча.

В 19:30 мск в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в шестом матче полуфинала Восточной конференции. В настоящий момент в серии ведут магнитогорцы — 3-2.

В других сериях 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» (4-0), а СКА обыграл «Спартак» (4-1). Таким образом, определились участники финала Западной конференции Кубка Гагарина – 2022. На Востоке «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел в финал.

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