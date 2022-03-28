Главный тренер сборной России назвал ключевую проблему детского хоккея в стране

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал об основных проблемах в детском хоккее в России.
«Главная проблема нашего детского хоккея в том, что уже лет с 9-10 тренеры начинают требовать результат. Мы не учим играть в хоккей, не воспитываем ребёнка, а с самого раннего возраста начинаем гнаться за результатом. Так мы теряем изюминку. Если это изменится, у нас появится совершенно другое новое поколение», – сказал олимпийский чемпион, главный тренер сборной России на Олимпиаде-2022 Алексей Жамнов.
Напомним, под руководством Жамнова сборная России по хоккею заняла второе место на Олимпиаде в Пекине, уступив в финале команде Финляндии. Это был первый крупный турнир, когда специалист руководил командой.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 28 марта 2022
-
12:10
-
11:54
-
11:37
-
11:30
-
11:00
-
10:56
-
10:41
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:06
-
08:58
-
08:50
-
08:25
-
08:17
-
08:02
-
08:00
-
07:49
-
07:41
-
07:21
-
06:43
-
06:20
-
06:13
-
06:11
-
05:56
-
05:34
-
04:43
-
04:26
-
04:08
-
03:57
-
03:40
-
03:15
-
03:13
-
03:05
-
02:54