Главный тренер сборной России назвал ключевую проблему детского хоккея в стране

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал об основных проблемах в детском хоккее в России.

«Главная проблема нашего детского хоккея в том, что уже лет с 9-10 тренеры начинают требовать результат. Мы не учим играть в хоккей, не воспитываем ребёнка, а с самого раннего возраста начинаем гнаться за результатом. Так мы теряем изюминку. Если это изменится, у нас появится совершенно другое новое поколение», – сказал олимпийский чемпион, главный тренер сборной России на Олимпиаде-2022 Алексей Жамнов.

Напомним, под руководством Жамнова сборная России по хоккею заняла второе место на Олимпиаде в Пекине, уступив в финале команде Финляндии. Это был первый крупный турнир, когда специалист руководил командой.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».