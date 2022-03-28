Сегодня, 28 марта, пройдёт 12-й игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции состоится одна встреча.
В 19:30 мск в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в шестом матче полуфинала Восточной конференции. В настоящий момент в серии ведут магнитогорцы — 3-2.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет шестой матч в серии «Авангард» – «Металлург»?»
В других сериях 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» (4-0), а СКА обыграл «Спартак» (4-1). Таким образом, определились участники финала Западной конференции Кубка Гагарина – 2022. На Востоке «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел в финал.
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