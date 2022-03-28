«Удалений много, но имеют ли они смысл?» Герсонский — об игре «Авангарда» с «Магниткой»

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский поделился мнением о серии между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом».
«Думаю, что дело не только в том, что у «Авангарда» заканчиваются силёнки. Вопрос, скорее, в другом. Удалений много, но имеют ли они смысл? В этом аспекте, если тренеры и хоккеисты объединятся и сделают выводы, то команда может выиграть шестой матч. Нужна игровая дисциплина. В команде это прекрасно понимают. В меньшинстве же идёт дополнительная работа в обороне, всё это сказывается. Тем более в плей-офф.
Не забывайте, с таким же числом защитников «Авангард» играл в серии с «Ак Барсом», в результате выиграв её. «Магнитка», конечно, выглядит сильно, особенно когда ей дают возможность играть в её хоккей. Вопрос, зачем «Авангарду» давать эту возможность? Работы у омичей много, если они будут стараться себя убедить, концентрировать внимание, выкладываться, то вполне возможна седьмая игра, а иначе серия может закончиться уже сегодня», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 28 марта 2022
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