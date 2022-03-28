Кожевников: Лямся молодец, что не уехал, настоящий мужик. Человек выбрал порядочность

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о решении главного тренера «Салавата Юлаева» Томи Лямся не покидать команду, несмотря на то что её покинули хоккеисты-легионеры.
«Хороший, удачный сезон для «Салавата Юлаева», несмотря на такие неприятности, которые произошли на старте плей-офф. Молодцы, что начали работать с молодёжью, она смотрелась. На следующий год у них есть перспективы создать хорошую команду своими игроками, не тратя много денег.
Лямся – молодец, что не уехал, настоящий мужик. В такой трудный период, когда приходится принимать решения, человек выбрал порядочность. Это вызывает уважение. Посмотрим, уйдёт он или не уйдёт. Что сейчас гадать, кто его может заменить? В Уфе есть Михаил Васильев, Цулыгин – нормальные тренеры, которые могут руководить командой», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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