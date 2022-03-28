Кожевников: Хартли с молодыми «здорово» работает. Он и в НХЛ к русским «здорово» относился

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о работе главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.

«Авангард» будет сопротивляться, это понятно. Хоть 30 голов в последних матчах «Магнитка» бы забила, это плей-офф, где всё решает одна шайба. В этой серии ещё ничего не ясно, может, и седьмая игра будет.

Пока «Магнитка» выглядит сильнее, но она и сразу смотрелась, первые игры Грубец чудеса творил, спасал команду. «Магнитка» же не стояла, моментов кучу имела. Но Грубец подсел – и всё. И в две пары защитников очень тяжело играть. Это работа Хартли, он же всё время с молодыми «очень здорово» работает. Он ещё когда в НХЛ был тренером, он же «здорово» к русским относился, насколько я знаю. Отношение к Ковальчуку – это другое. Он был уже звездой, по-другому к нему нельзя было относиться, а Хартли – тот ещё конъюнктурщик», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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