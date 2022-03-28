Вайсфельд: «Салават» мог пройти «Трактор», только если бы у него всё идеально сложилось

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о серии «Салавата Юлаева» и «Трактора» в полуфинале Восточной конференции.
«Согласен с тем, что «Салават» достойно пережил внезапную потерю легионеров, но при этом не прыгнул выше головы. На самом деле, уфимцы, конечно, могли пройти «Трактор», но в том случае, если бы для них всё идеально сложилось. Удивило, что грубые ошибки совершали опытные игроки, а так у них молодёжь здорово сыграла. Плюс не надо забывать, что Шарыченков — хороший вратарь, но второй, и для своего уровня он хорошо отыграл плей-офф. Так что думаю, что «Салават» сделал всё, что мог.
Шмелёв и Кулёмин сыграли нормально. Просто одно дело, когда в клубе есть люди, которые решают, а вы просто хорошие игроки, которые иногда что-то могут сделать. А другое — когда нужно вдруг становиться первыми скрипками. И это очень непросто. Тут ещё такая история: очень часто происходит так, что хоккеисты недовольны своей ролью в команде, и им выпадает шанс доказать, что они способны на большее. В ситуации, в которую угодил «Салават», уфимская молодёжь показала, что она способна играть на таком уровне. А те же Шмелёв и Кадейкин просто сыграли хорошо, но не тащили так, как в лучшие годы делали ушедшие легионеры», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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