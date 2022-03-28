Вайсфельд: если «Авангард» восстановит людей, то у него равные шансы с «Магниткой» в серии

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от шестого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ «Авангард» – «Металлург».
«Меня больше всего интересует тема недокомплекта защитников у «Авангарда». Хартли перед серий с «Магниткой» говорил, что у его команды всё нормально, всё под контролем, но я всегда думал, как можно обмануть физиологию? Люди ведь должны спать, отдыхать, восстанавливать силы, они же не машины. Игровое время получают Давыдов и Чистяков? Но ведь это только третья пара защитников! Обычно команды в четыре играют, а у «Авангарда» фактически только две с половиной. Да и тот же Давыдов играет только при счёте 1:5.
Все говорили, что если серия затянется, то у «Авангарда» будут уменьшаться шансы на победу. Нападающие у них тоже играют одни и те же. Тут история в том, что у Хартли очень консервативный подход к определению состава на матчи. Это не критика, а констатация факта. В сезоне надо было больше молодых наигрывать, хотя бы из тех соображений, что могут случиться всякие форс-мажорные ситуации. У той же Уфы Башкиров, Алалыкин и другие молодые ребята хоть какое-то игровое время получали в регулярке. А у «Авангарда» Давыдов сколько сыграл матчей в регулярке?
Если «Авангард» каким-то образом сумеет восстановить людей, то шансы равные. Но как они это сделают — большой вопрос», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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