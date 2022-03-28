Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Хоккеист в матче с «Детройт Ред Уингз» (11:2) оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу. Теперь на счету Малкина 32 (16+16) очка в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+67».

Второй звездой дня стал форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, оформивший дубль в игре с «Аризоной Койотс» (2:1 ОТ).



Третьей звездой признан нападающий «Нэшвилл Предаторз» Таннер Жанно, набравший три очка (гол и две результативные передачи) в игре с «Филадельфией Флайерз» (5:4).



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».