Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
Хоккеист в матче с «Детройт Ред Уингз» (11:2) оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу. Теперь на счету Малкина 32 (16+16) очка в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+67».
Второй звездой дня стал форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, оформивший дубль в игре с «Аризоной Койотс» (2:1 ОТ).
Третьей звездой признан нападающий «Нэшвилл Предаторз» Таннер Жанно, набравший три очка (гол и две результативные передачи) в игре с «Филадельфией Флайерз» (5:4).
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