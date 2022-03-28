«Сочи» продлил контракт со вторым бомбардиром команды в сезоне

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с нападающим Артёмом Николаевым, сообщает официальный сайт команды. Соглашение с 23-летним нападающим рассчитано до 30 апреля 2023 года и носит односторонний характер.

В текущем сезоне Николаев стал вторым бомбардиром команды, набрав в 42 матчах 23 очка за результативность: забросил восемь шайб и отдал 15 передач при среднем игровом времени 16 минут 47 секунд.

Этот сезон стал для Артёма первым за «Сочи». Ранее хоккеист выступал за петербургский СКА в КХЛ и за команды системы петербуржцев в ВХЛ и МХЛ.

По итогам регулярного чемпионата «Сочи» занял 11-е место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.

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