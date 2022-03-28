Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Трактора» ответил на вопрос о готовности Седлака сыграть в финале Востока

Гендиректор «Трактора» ответил на вопрос о готовности Седлака сыграть в финале Востока
Комментарии

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин ответил на вопрос, примет ли участие в финале Восточной конференции форвард команды Лукаш Седлак.

«Будет ли готов Лукаш Седлак к финалу конференции? Пока нет никакого понимания, не загадываем. Все игроки проходят восстановление после тяжёлой серии, пока ни по одному хоккеисту нет информации. Ребята получили два выходных, отдыхают. Ближе к серии будет понятно, кто в строю и кто сможет играть в финале конференции и бороться за выход в финал Кубка Гагарина. Конечно, Лукаша сильно не хватает, это чувствуется», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022