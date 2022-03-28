Гендиректор «Трактора» ответил на вопрос о готовности Седлака сыграть в финале Востока
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин ответил на вопрос, примет ли участие в финале Восточной конференции форвард команды Лукаш Седлак.
«Будет ли готов Лукаш Седлак к финалу конференции? Пока нет никакого понимания, не загадываем. Все игроки проходят восстановление после тяжёлой серии, пока ни по одному хоккеисту нет информации. Ребята получили два выходных, отдыхают. Ближе к серии будет понятно, кто в строю и кто сможет играть в финале конференции и бороться за выход в финал Кубка Гагарина. Конечно, Лукаша сильно не хватает, это чувствуется», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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