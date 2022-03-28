Грицюк рассказал, от чего будет зависеть результат в шестом матче серии с «Металлургом»

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк поделился ожиданиями от шестого матча полуфинальной серии Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом».

«Команда готова, все понимаем, что нам сегодня нужно будет сделать, чтобы победить. Это уже зависит от того, как каждый игрок выложится на площадке. От самоотдачи каждого из нас, конечно, будет многое зависеть, от поддержки болельщиков. Надеемся, сегодня будет громко на трибунах. Мы вас услышим и, дай бог, выиграем.



Боб говорит, мы должны наслаждаться этим моментом. Я думаю, каждый из ребят играет, каждый кайфует от того, что он делает. Просто, может быть, где-то не идёт, где-то надо похитрее сыграть. Не просто прямолинейно, а где-то больше на себя взять. Конечно, есть риск, что может не получиться, но кто не рискует, тот не выигрывает кубки, мне кажется», – сказал Грицюк в интервью пресс-службе «Авангарда» на официальном YouTube-канале команды.

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