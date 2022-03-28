«Авангард» — «Металлург»: составы команд на шестой матч серии второго раунда плей-офф КХЛ

Сегодня, 28 марта, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в рамках шестого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. На данный момент в серии ведёт «Металлург» со счётом 3-2.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны стартовые составы команд.
«Авангард»:
Грубец (Демченко, Дианов);
Шарипзянов – Береглазов, Телегин – Найт – Грицюк;
Сведберг – Емелин, Цегларик – Прохоркин – Якупов;
Чистяков – Давыдов, Толчинский – Семёнов – Жарков;
Дедунов – Каблуков – Комаров; Брюквин, Сошников.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;
Маклюков – Хабаров, Голдобин – Зернов – Карпов;
Дронов – Хультстрём, Лайпсик – Майе – Кошелев;
Николаев, Никонцев – Неколенко – Акользин; Юров.
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