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«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
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«Авангард» — «Металлург»: составы команд на шестой матч серии второго раунда плей-офф КХЛ

«Авангард» — «Металлург»: составы команд на шестой матч серии второго раунда плей-офф КХЛ
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Сегодня, 28 марта, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в рамках шестого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. На данный момент в серии ведёт «Металлург» со счётом 3-2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Авангард»:

Грубец (Демченко, Дианов);
Шарипзянов – Береглазов, Телегин – Найт – Грицюк;
Сведберг – Емелин, Цегларик – Прохоркин – Якупов;
Чистяков – Давыдов, Толчинский – Семёнов – Жарков;
Дедунов – Каблуков – Комаров; Брюквин, Сошников.

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;
Маклюков – Хабаров, Голдобин – Зернов – Карпов;
Дронов – Хультстрём, Лайпсик – Майе – Кошелев;
Николаев, Никонцев – Неколенко – Акользин; Юров.

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