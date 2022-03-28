«Авангард» — «Металлург»: составы команд на шестой матч серии второго раунда плей-офф КХЛ

Сегодня, 28 марта, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в рамках шестого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. На данный момент в серии ведёт «Металлург» со счётом 3-2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стали известны стартовые составы команд.



«Авангард»:



Грубец (Демченко, Дианов);

Шарипзянов – Береглазов, Телегин – Найт – Грицюк;

Сведберг – Емелин, Цегларик – Прохоркин – Якупов;

Чистяков – Давыдов, Толчинский – Семёнов – Жарков;

Дедунов – Каблуков – Комаров; Брюквин, Сошников.



«Металлург»:



Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;

Маклюков – Хабаров, Голдобин – Зернов – Карпов;

Дронов – Хультстрём, Лайпсик – Майе – Кошелев;

Николаев, Никонцев – Неколенко – Акользин; Юров.



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