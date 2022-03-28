«Авангард» забросил две шайбы «Металлургу» в 1-м периоде шестого матча серии плей-офф КХЛ

В эти минуты в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит шестой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». По окончании первого периода омичи выигрывают со счётом 2:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 14-й минуте счёт в игре открыл форвард «Авангарда» Никита Сошников. Из левого круга вбрасывания он исполнил шикарный кистевой бросок — шайба залетела в ближнюю девятку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Удвоил преимущество подопечных Боба Хартли на 20-й минуте в большинстве защитник и капитан клуба Алексей Емелин. Он бросил кистями от синей линии, а Корбан Найт создал трафик у ворот, который и помешал голкиперу «Магнитки» Василию Кошечкину среагировать.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Металлурга».
- 28 марта 2022
-
21:17
-
20:40
-
20:06
-
19:15
-
18:35
-
18:30
-
18:07
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
16:09
-
15:54
-
15:50
-
15:39
-
15:30
-
15:19
-
15:11
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
13:41
-
13:30
-
13:10
-
12:10
-
11:54
-
11:37
-
11:30
-
11:00
-
10:56
-
10:41
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:06