«Авангард» забросил две шайбы «Металлургу» в 1-м периоде шестого матча серии плей-офф КХЛ

В эти минуты в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит шестой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». По окончании первого периода омичи выигрывают со счётом 2:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 14-й минуте счёт в игре открыл форвард «Авангарда» Никита Сошников. Из левого круга вбрасывания он исполнил шикарный кистевой бросок — шайба залетела в ближнюю девятку.

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Удвоил преимущество подопечных Боба Хартли на 20-й минуте в большинстве защитник и капитан клуба Алексей Емелин. Он бросил кистями от синей линии, а Корбан Найт создал трафик у ворот, который и помешал голкиперу «Магнитки» Василию Кошечкину среагировать.

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Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Металлурга».