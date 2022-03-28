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«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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«Авангард» забросил три шайбы «Металлургу» в большинстве за 1,5 периода

«Авангард» забросил три шайбы «Металлургу» в большинстве за 1,5 периода
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В эти минуты в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит шестой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». В середине второго периода омичи выигрывают со счётом 3:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хоккеисты «Авангарда» сумели отличиться трижды в ситуации «пять на четыре». Ранее в большинстве отметились форвард Никита Сошников и капитан клуба Алексей Емелин. Увеличил преимущество подопечных Боба Хартли на 28-й минуте нападающий Арсений Грицюк. Несколько передач в касание позволили вывести Грицюка на бросок с ходу из правого круга вбрасывания — шайба залетела под перекладину ворот Кошечкина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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