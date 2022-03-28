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Тальбо, Годро и Драйзайтль — три звезды прошедшей игровой недели в НХЛ

Тальбо, Годро и Драйзайтль — три звезды прошедшей игровой недели в НХЛ
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала имена трёх лучших игроков прошедшей недели.

Первое место занял голкипер «Миннесоты Уайлд» Кэм Тальбо. Он одержал три победы во всех трёх встречах с «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Колорадо Эвеланш» (все — 3:2, ОТ), пропуская в среднем 1,33 шайбы за игру и отражая 95,9% бросков.

Второй звездой стал нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро. В трёх встречах с «Сан-Хосе Шаркс» (3:4), «Аризоной Койотс» (4:2) и «Эдмонтон Ойлерз» (9:5) он забросил две шайбы, а также отдал восемь голевых передач.

Третья звезда — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Он забросил шесть шайб и отдал две результативные передачи в играх с «Колорадо Эвеланш» (2:3, ОТ), «Даллас Старз» (3:5), «Сан-Хосе Шаркс» (5:2) и «Калгари Флэймз» (5:9).

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