«Металлург» сумел отыграть одну шайбу у «Авангарда», играя более 3 минут без вратаря

В эти минуты в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит шестой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». На 12-й минуте третьего периода омичи выигрывают со счётом 4:1.



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На 50-й минуте одну шайбу в составе «Металлурга» отыграл нападающий Анатолий Никонцев. Бросок Яковлева в касание не достиг цели, но Никонцев, подкараулив отскок на пятаке, распечатал ворота Шимона Грубеца.

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Хоккеисты магнитогорского клуба сумели отличиться, играя с пустыми воротами. Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв заменил голкипера Василия Кошечкина на 46-й минуте.