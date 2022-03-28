Серия «Металлург» — «Авангард» повторила рекорд результативности в истории Кубка Гагарина

Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 5:1. Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».
За шесть встреч серии команды сумели забросить 47 шайб, повторив рекорд серии «Трактор» — «Барыс» в первом раунде Кубка Гагарина сезона-2012/2013. Таким образом, серия «Магнитки» и «Авангарда» станет самой результативной в истории.
Седьмой матч состоится в среду, 30 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Победитель решающей встречи сыграет в финале Восточной конференции с челябинским «Трактором», ранее обыгравшим в серии уфимский «Салават Юлаев» (4-2).
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