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И. Воробьёв — омскому журналисту: кто у «Металлурга» валялся? Сведберг у вас валялся

И. Воробьёв — омскому журналисту: кто у «Металлурга» валялся? Сведберг у вас валялся
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал итоги шестой встречи плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с «Авангардом» (1:5).

«Три гола в меньшинстве пропустили, у них здорово сработали спецбригады, у нас нет. Седьмая игра! Самое интересное, что может быть в хоккее. Тут надо повести в одну-две шайбы, тогда «Авангард» начинает раскрываться. Если нет, то они солидно играют в обороне.

Не было ли у игроков «Металлурга» установки лежать на льду до последнего после столкновений? Вы откуда? Из Омска? Понятно… А кто у нас валялся? Сведберг у вас валялся. Наши игроки валялись? Покажите мне. Кто? Нет ответа? Спасибо», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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