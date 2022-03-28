И. Воробьёв — омскому журналисту: кто у «Металлурга» валялся? Сведберг у вас валялся

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал итоги шестой встречи плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с «Авангардом» (1:5).



«Три гола в меньшинстве пропустили, у них здорово сработали спецбригады, у нас нет. Седьмая игра! Самое интересное, что может быть в хоккее. Тут надо повести в одну-две шайбы, тогда «Авангард» начинает раскрываться. Если нет, то они солидно играют в обороне.



Не было ли у игроков «Металлурга» установки лежать на льду до последнего после столкновений? Вы откуда? Из Омска? Понятно… А кто у нас валялся? Сведберг у вас валялся. Наши игроки валялись? Покажите мне. Кто? Нет ответа? Спасибо», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



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