Хартли — о матчах с «Магниткой»: наверное, за всю карьеру я не был свидетелем такой серии

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал предстоящий седьмой матч в рамках второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина с «Металлургом».
«Седьмая игра? Я скажу ребятам, чтобы они получали удовольствие от момента. Будет здорово, конечно, если мы снова забьём четыре шайбы в большинстве. Седьмой матч — это непросто, но «Магнитка» находится под давлением, это лучшая команда регулярки. Если бы мне заранее сказали, что мы будем играть в седьмой игре, то я бы согласился.
Наверное, за всю тренерскую карьеру я не был свидетелем такой серии, в которой две сильные команды не могли показать себя лучшим образом в одном матче одновременно. Завтра мы пересмотрим сегодняшний матч, обсудим состав. У нас есть глубина состава, с этим всё в порядке. Сегодня тот же Сошников вышел в большинстве и сразу забил в большинстве, так же и другие ребята готовы выйти в любой момент и сделать результат», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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- 28 марта 2022
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