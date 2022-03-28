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И. Воробьёв: Хартли умеет красиво говорить. У него международный опыт, высшая квалификация

И. Воробьёв: Хартли умеет красиво говорить. У него международный опыт, высшая квалификация
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результативность серии плей-офф Кубка Гагарина с «Авангардом» (47 шайб в 6 матчах), а также оценил слова наставника омского клуба Боба Хартли.

«Рекорд по результативности серии в плей-офф? Команды умеют забивать, плюс приходится раскрываться, если кто-то выигрывает в две-три шайбы. Я не знаю, как будет развиваться сценарий седьмой игры, я не похож на ясновидящего. Посмотрим, как будет складываться.

Хартли сказал, что теперь под давлением оказался «Металлург»? Да Хартли умеет красиво говорить, что же вы на него ведётесь постоянно, ёлки-палки. Он красавец, у него международный опыт и высшая квалификация в этом деле», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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